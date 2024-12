Está oficialmente aberta a Noite do Mercado 2024.

O acto simbólico ocorreu às 19 horas em ponto no início da Rua Dr. Fernão de Ornelas - junto à bifurcação com a Rua do Carmo.

Acompanhada das restantes vereadoras, coube à presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, cortar a fita. A romaria 'vermelha' desce agora a rua em direcção ao Mercado dos Lavradores.