O regresso de Bruno Costa ao onze é a única novidade da equipa inicial do Nacional para jogo com o Vitória de Guimarães – início às 18h45- isto tendo em comparação o último jogo com o Benfica. Matheus Dias foi o preterido para o regresso de Bruno Costa ao onze. Eis, então, a equipa inicial do Nacional:

Lucas França; Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor, José Gomes; Soumaré, Luís Esteves, Bruno Costa, Dudu, Isaac Tomich e Appiah.