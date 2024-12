O Nacional perdeu, esta tarde, diante o Benfica, por 2-0 , no jogo em atraso da oitava jornada da I Liga.

Os golos da formação encarnada foram marcados por Di Maria Di María aos 59 (gp) e aos 74 minutos.

Com este resultado, os alvinegros ocupam a 13.ª posição do campeonato e na próxima jornada, no dia 23 de Dezembro (segunda-feira), enfrentam o Vitória, em Guimarães.