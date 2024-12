Duas novidades no onze do Nacional

Tendo em comparação a última jornada com o Gil Vicente, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, operou duas mudanças no onze da equipa alvinegra para o jogo desta tarde com o Moreirense- 18 horas, no Estádio da Madeira-, partida referente à 14.ª jornada da I Liga

Bruno Costa e Appiah são titulares em detrimento de Matheus Dias e Rúben Macedo.

Eis, então, o onze inicial do Nacional: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses Wilson, José Vítor e José Gomes: Bruno Costa, Soumaré e Luís Esteves, Appiah, Isaac Tomich e Dudu.

À partida para esta jornada, o Nacional é 16.º classificado com nove pontos. O Moreirense é sétimo com 20. O jogo será arbitrado por Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda.