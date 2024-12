Dudu é novidade no onze do Nacional

A entrada de Dudu para o lugar do lesionado Nigel Thomas é a novidade no onze do Nacional para o jogo com o Benfica, agendado para as 17 horas, no Estádio da Madeira.

Obrigado a manter os jogadores que entraram em campo no jogo que fora interrompido, Tiago Margarido apresenta a seguinte equipa: Lucas França, Gustavo Garcia, Ulisses, Zé Vítor, José Gomes, Soumare, Matheus Dias, Luís Esteves, Dudu, Isaac e Appiah.

O Benfica não fez alterações relativamente ao jogo interrompido, apresentando: Trubin, Bah, Otamendi, Tomás Araújo, Carreras, Florentino, Aursnes, Kokçu, Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu.

Neste momento (como se pode observar na imagem), a cerca de uma hora do início do encontro, está bom tempo na Choupana.