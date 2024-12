Marítimo com uma alteração no 'onze' para defrontar o Torreense

O Marítimo entra em campo daqui a pouco, pelas 15h30, para cumprir o seu jogo referente à 14.ª jornada da Liga Portugal Meu Super (II Liga) onde terá pela frente como adversário o Torreense.

No Estádio do Marítimo os verde-rubros procuram a sua segunda vitória consecutiva no campeonato, depois de no passado fim-de-semana ter vencido em Mafra por 3-2.

Para este encontro o técnico Rui Duarte fez apenas uma alteração no onze inicial, em relação ao último jogo, com a entrada do madeirense Fábio China para o lugar de Rodrigo Borges.

Eis o onze dos verde-rubros: Samu, Igor Julião, Romain Correia, Júnior Almeida, Fábio China, Guirassy, Danilovic, Carlos Daniel, Euller, Borukov e Patrick Fernandes.

Já o Torreense chega à Madeira em ‘grande forma’, uma vez que nos últimos cinco jogos somou quatro triunfos e um empate. Para esta partida o treinador Tiago Fernandes escolheu a seguinte equipa inicial: Leandro, Lomboto, Stopira, N’Tamon Elie, Vando Félix, Rúben Pinto, Balanta Jr., David Costa, Javi Velazquez, Pozo e Thomsen.

De referir que o Torreense, entra nesta ronda no quinto lugar com 22 pontos, enquanto o conjunto maritimista está no nono lugar com 19 pontos, mas com mais um jogo realizado do que o seu adversário.

O árbitro da partida desta tarde é Fá Sanhá, da Associação de Lisboa, que terá como auxiliares André Botelho e Telmo Capitaz. No VAR estarão Manuel Oliveira e Pedro Ribeiro.