Onze presos políticos libertados do cárcere venezuelano de Tocuyito

Onze presos políticos venezuelanos, detidos após as eleições presidenciais de 28 de julho, foram libertados nos últimos dias do cárcere venezuelano de Tocuyito, anunciou hoje o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP).

"O OVP confirmou que entre a noite de segunda-feira e a madrugada de terça-feira, foram libertados 11 detidos no âmbito das manifestações pós-eleitorais que se encontravam no Internato Judicial de Carabobo, em Tocuyito", anunciou a ONG na sua conta do X, antigo Twitter.

Segundo o OVP, familiares dos detidos deram conta que na noite de segunda-feira se iniciaram jornadas de atenção médica a detidos, "depois de terem entrado pelo menos sete ambulâncias" àquele cárcere.

"Duas pessoas privadas de liberdade no contexto dos protestos pós-eleitorais morreram nesta prisão, em menos de 72 horas, e até à data não há qualquer informação oficial sobre o assunto. A saúde dos detidos é da responsabilidade do Estado venezuelano", afirma.

O OVP insta as autoridades venezuelanas a iniciar uma investigação imediata, imparcial e exaustiva sobre o ocorrido.

"Exigimos a libertação sem restrições de todos os detidos antes e depois das eleições presidenciais [de 28 de julho último]", sublinha o OVP.

Na terça-feira, o Observatório Venezuelano de Prisões denunciou que três presos políticos faleceram, desde novembro, sob custódia do Estado na Venezuela.

"Três pessoas detidas arbitrariamente no contexto de manifestações pós-eleitorais morreram sob custódia do Estado, entre novembro e dezembro de 2024: Jesús Manuel Martínez Medina a 14 de novembro de 2024, em Anzoátegui; Jesús Rafael Álvarez, em 12 de dezembro em Tocuyito, Carabobo; Osgual Alexander González Pérez, em 15 de dezembro, em Tocuyito, Carabobo", denuncia o OVP na sua conta da rede social X.

Na mesma rede social, o OVP insta o Ministério Público e as autoridades competentes a iniciarem uma investigação penal imediata, exaustiva e imparcial sobre as últimas duas mortes.

"Reiteramos que o Estado é responsável pela integridade física, pela saúde e a vida dos privados de liberdade", explica o OVP, invocando protocolos internacionais sobre a matéria.

A denúncia da morte do terceiro preso político teve lugar depois de o Ministério Público (MP) anunciar que foram revistos mais 179 processos de detidos após as eleições presidenciais de 28 de julho, elevando para 533 o número de presos libertados.

"O MP informa que entre os dias 10 e 14 de dezembro, requereu, e foram concedidas pelo Poder Judiciário, 179 revisões de medidas a processados pelos atos de violência ocorridos após as eleições presidenciais de 28 de julho", afirma em comunicado.

"Essas libertações somam-se às 354 medidas anteriormente requeridas e diferidas, num total de 533, realizadas no âmbito do devido processo legal garantido pela Constituição da República", adianta.

A Venezuela realizou eleições presidenciais em 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral atribuiu a vitória ao Presidente e recandidato Nicolás Maduro, com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição afirma que o seu candidato Edmundo González Urrutia (atualmente exilado em Espanha) obteve quase 70% dos votos.

A oposição venezuelana e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente.

Os resultados eleitorais foram contestados nas ruas, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, e registo, segundo as autoridades, de mais de 2.400 detenções, 27 mortos e 192 feridos.

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela ainda não divulgou as atas do sufrágio desagregadas por assembleia de voto.

O próximo Presidente da Venezuela tomará posse a 10 de janeiro de 2025 para um mandato de seis anos.