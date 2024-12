Porto do Funchal recebe mais de 26 mil pessoas até 27 de Dezembro

O Porto do Funchal recebe, desde hoje e até 27 de Dezembro, mais de 26 mil pessoas que chegam a bordo de oito navios de cruzeiro. Este número representa um aumento de três navios comparativamente ao mesmo período do ano passado.

Esta segunda-feira estão no porto do Funchal o 'AIDAcosma' e o 'Marella Explorer', que acostou por volta das 14 horas, e que trazem a bordo, um total de 10.382 pessoas, sendo 8.179 passageiros. No caso do 'AIDAcosma', viaja com 6.270 passageiros e 1.424 tripulantes, tendo a sua partida agendada para as 22h30, rumo a Tenerife. Já o 'Marella Explorer' segue apenas pelas 22h45 da véspera de Natal, também para Tenerife, com 1.909 passageiros e 779 tripulantes,

Na véspera de Natal, amanhã, está previsto atracar o 'Azura', que traz a bordo 3.087 passageiros e 1.100 tripulantes e fica na Madeira durante 14 horas.

Já na primeira oitava de Natal, dia 26, o Porto do Funchal recebe o 'Bollette', o 'Ambition' e o 'MSC Opera' que irá realizar mais um turnaround. Na segunda oitava de Natal, dia 27, está prevista a presença neste porto, do 'Mein Schiff '3 e do 'Ambience'.

Destes navios, 4 estão posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands. São eles, o 'AIDAcosma', o 'Marella Explorer', o 'Azura' e o 'MSC Opera'. Os restantes estão na rota do corredor atlântico, o 'Bolette', a partir de Liverpool, o 'Ambition' e o 'Ambience' iniciaram a viagem em Londres e o 'Mein Schiff 3', em Bremerhaven.