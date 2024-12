9.400 pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios

O Porto do Funchal recebe neste momento os navios de cruzeiro 'Iona', que chegou esta manhã, e o 'Mein Schiff 7' .que pernoitou na Madeira, movimentando nesta quinta-feira um total de 9 400 pessoas, das quais, 6.990 são passageiros.

De acordo com a Administração dos Portos da Madeira (APRAM), "o 'Iona' está a percorrer o corredor do Atlântico, numa viagem iniciada em Southampton, no passado dia 14, com escalas em Vigo, agora, no Funchal, Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Cadiz, Corunha e Southampton, fim deste itinerário a 28 de Dezembro. Tem saída prevista para as 16h30". Seguirão a bordo 5.078 passageiros e 1.663 tripulantes.

Já o 'Mein Schiff 7' "está a realizar um cruzeiro entre as ilhas Canárias e a Madeira, no âmbito da CAI, Cruise Atlantic Islands", transportando a bordo "2.841 passageiros e 1.000 tripulantes", que partem só esta tarde, às 17h00.