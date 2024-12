Porto do Funchal recebe dois navios de cruzeiro com mais de 5.500 pessoas

O Porto do Funchal recebe esta terça-feira dois navios de cruzeiro, o 'Marella Explorer' e o 'AIDAblu', que trazem a bordo um total de 5.559 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Destes, 4.149 são passageiros que estão a realizar cruzeiros pelas ilhas da Madeira e Canárias.

Os dois navios permanecem em escala prolongada no Funchal, com pernoita prevista, permitindo aos visitantes desfrutar da oferta turística da cidade e da região.

O 'Marella Explorer' chegou proveniente de Lanzarote com 1 882 passageiros e 784 tripulantes. A estadia no Funchal será de 37 horas, com partida agendada para amanhã, às 13h45, rumo às Canárias. Este cruzeiro de sete noites termina na próxima sexta-feira, em Tenerife.

Já o 'AIDAblu' atracou esta manhã vindo de Las Palmas, com 2.267 passageiros e 626 tripulantes a bordo. A escala na Madeira será de 35 horas, com partida prevista para amanhã, às 18 horas, rumo às Canárias. O navio está a realizar um cruzeiro de 12 noites que teve início no dia 8 de Dezembro, em Las Palmas, com paragens em cinco ilhas das Canárias e na Madeira, penúltima escala do itinerário, que termina na próxima quinta-feira em Fuerteventura.