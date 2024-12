2024 foi ano de estreias no Porto do Funchal

Dos sete navios lançados este ano pelas principais companhias de cruzeiros, seis fizeram escala no Porto do Funchal.

Uma procura que atesta a notoriedade da Madeira no sector dos cruzeiros, e o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível da promoção do destino.

“O facto de estarmos no mapa das principais companhias de cruzeiro, que trazem cá os seus mais recentes navios, mostra a importância estratégica do Porto do Funchal para esta indústria global”, considerou a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço.

Dos navios construídos este ano para as companhias associadas à CLIA – Cruise Lines International Association, que agrega todas as principais bandeiras da indústria dos cruzeiros, apenas o gigante Utopia of the Seas, da Royal Caribbean, não passou pela Madeira. O navio, com capacidade para 5714 passageiros, foi construído para o mercado dos Estados Unidos, e dimensionado para os itinerários das Caraíbas. Todos os outros passaram pela Madeira.

O primeiro, logo em Maio, foi o ‘Queen Anne’. O mais recente navio da Cunard, fez a sua estreia na Madeira a 14 de Maio, trazendo a bordo 2600 passageiros e mil tripulantes, que passaram a noite no Porto do Funchal, antes de seguir para Lanzarote. Em Setembro, o ‘Sun Princess’, com perto de 5500 pessoas a bordo, entre passageiros (3893) e tripulantes (1640), fez a sua estreia no Funchal, depois de ter sido lançado à água no mês anterior. No final de Outubro foi a vez do Mein Schiff 7, 'irmão-gémeo' dos habituais visitantes da Madeira: Mein Schiff 1 e Mein Schiff 2'. O navio da TUI, fez a escala inaugural na Madeira no dia 30, viajando com 2984 passageiros e 1100 tripulantes.

Em Novembro, duas escalas inaugurais. Primeiro, no dia 3, o Disney Treasure, que efetuou uma escala técnica para abastecimento, no âmbito da viagem pré-inaugural transatlântica, que o levou da Europa para os Estados Unidos. Trouxe cerca de mil passageiros, todos convidados da companhia, e 1667 tripulantes. Cinco dias depois, dia 8, chegou o Explora II. O navio da Explora Journeys, a marca de luxo do grupo MSC, trouxe ao Funchal 433 passageiros e 661 tripulantes, num cruzeiro de 17 noites que começou em Barcelona, e terminou em Miami.

Por último, já neste mês de Dezembro, no dia 6, o Porto do Funchal recebeu Silver Ray, da Silversea Cruises. Outra marca de cruzeiros premium, que passou pela Madeira em viagem transatlântica da Europa para as Caraíbas. Trouxe 483 passageiros e 526 tripulantes.

Não são todos os portos que se podem orgulhar de no mesmo ano receber os navios mais modernos da industria” diz Paula Cabaço, acrescentando: “É revelador do interesse que a Madeira suscita, tanto para as companhias como para os turistas de cruzeiro". Paula Cabaço

Em 2023, a Madeira recebeu 279 escalas de navios e fechou o ano com o melhor registo de sempre de passageiros desembarcados: 624 mil. Este ano, até ao final de novembro, passaram pela Madeira 590 969 passageiros e 221 391 tripulantes.

O Porto do Funchal recebeu o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em termos de Sustentabilidade, atribuído pelos World Cruise Awards. Nos dois anos anteriores, 2022 e 2023, a Madeira já tinha sido reconhecido pelos chamados ‘Óscares dos Cruzeiros’ com galardão de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa.