FC Porto recebe Estrela Amadora e pode destronar o Benfica do segundo lugar

O FC Porto recebe hoje o Estrela da Amadora sabendo que um triunfo na 14.ª jornada o fará subir ao segundo lugar da Liga de futebol, destronando o Benfica, que no domingo empatou 1-1 com o AVS.

Os 'dragões', que apenas venceram um dos últimos três encontros no campeonato, somam 31 pontos, menos um do que o seu rival Benfica, que na quinta-feira acerta calendário na Madeira, enquanto o Sporting, que vinha de duas derrotas e no sábado venceu o Boavista, por 3-2, comanda, com 36 pontos.

Caso vençam, os 'dragões' assumem o segundo lugar da prova, com 34 pontos, e ficam à espera do resultado do Benfica na visita ao Nacional, no jogo em atraso da oitava jornada, para saberem se mantêm a posição.

Um pouco mais abaixo na classificação, o Sporting de Braga joga em casa com o Famalicão e tem a possibilidade de igualar o surpreendente Santa Clara no quarto lugar, com 27 pontos, depois dos açorianos terem sido surpreendidos pelo Arouca (1-0), que assim deixou a lanterna-vermelha para o Farense.

A ronda termina com a visita do Vitória de Guimarães, sexto, com 21 pontos, ao Rio Ave, 11.º, com 15, com os minhotos a procurarem transportar para a liga portuguesa o desempenho exemplar que têm tido na europeia Liga Conferência.

- Sábado, 14 dez:

Farense - Gil Vicente, 0-1

Nacional - Moreirense, 1-0

Sporting - Boavista, 3-2

- Domingo, 15 dez:

Arouca - Santa Clara, 1-0

AVS - Benfica, 1-1

Estoril Praia - Casa Pia, 0-2

- Segunda-feira, 16 dez:

Sporting de Braga - Famalicão, 18:45

FC Porto - Estrela da Amadora, 20:15

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:45