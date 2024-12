4 navios este fim-de-semana no Porto do Funchal

O Porto do Funchal recebe nesta sexta-feira e amanhã, sábado, um total de 4 navios de cruzeiro, AIDAcosma, MSC Opera, Marella Discovery 2 e Queen Victoria que trazem à Madeira 12.159 pessoas, das quais 8.551 passageiros.

Dos quatro navios, dois estão a fazer cruzeiros entre as ilhas da Madeira e de Canárias e os outros dois, estão a percorrer o corredor atlântico, numa viagem que começou em Southampton". APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira

O MSC Opera está a terminar mais um cruzeiro de 8 noites pela rota da CAI, Cruise Atlantic Islands e a iniciar outro de 6 noites pelo mesmo itinerário.

O navio está a realizar um turnaround, envolvendo 266 desembarques e 291 embarques. Parte às 17h00, com destino a Lanzarote.

O Marella Discovery 2 viaja com 1.668 passageiros e 752 tripulantes. Tem saída marcada para as 05h00 da próxima madrugada, para Las Palmas.

O Queen Victoria chega amanhã de Lisboa, com 1876 passageiros e 960 tripulantes. O navio faz também escalas em Tenerife, Grã-Canária e Fuerteventura, antes de regressar a Southampton, no âmbito do cruzeiro de 12 noites que se iniciou no passado dia 16.

O Ventura, outro dos navios previstos para este sábado, traz a bordo, 3.006 passageiros e 1.155 tripulantes. Também está a fazer um cruzeiro de 12 noites que começou na passada terça feira, com escalas nas ilhas da Madeira e de Canárias e em Lisboa, já na subida para Southampton, onde termina a viagem no próximo dia 29.