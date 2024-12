Saiba qual o melhor chocolate para comprar neste Natal

Natal é sinónimo de prendas, de mesa cheia e de muitas broas, bolos e chocolates. Uma caixa de chocolates é sempre um bom presente para um amigo ou familiar e cai sempre bem em qualquer altura do ano, especialmente nesta quadra mais doce.

Mas com tanta variedade, por vezes a escolha fica difícil. Chocolate de leite, de amêndoa, chocolate amargo, chocolate preto…qual será o mais benéfico para a saúde?

Sem dúvida o chocolate preto será a melhor opção. Além de ter menos açúcar, tem mais cacau, fibra e sais minerais e é mais rico em flavonoides, que se crê protegerem a saúde cardiovascular.

Segundo a Deco Proteste, um chocolate preto contém 70% de cacau e cerca de 30% de açúcar. E há um motivo extra para se preferir o chocolate preto: é mais estimulante, pois a cafeína faz parte da sua composição.

A Deco Proteste deixa-lhe cinco motivos para escolher este chocolate neste Natal:

Maior teor de cacau

A qualidade do chocolate é influenciada sobretudo pelo teor de cacau. Por lei, o chocolate deve conter, no mínimo, 35% de cacau e deve indicar a quantidade no rótulo através da expressão “cacau: … % mínimo”. O chocolate negro contém maior teor de cacau - há chocolates pretos com 74% ou mais - do que o chocolate de leite. Já este, regra geral, tem pouco mais do que 30 por cento.

Mais rico em flavonoides

Quanto mais cacau contém o chocolate, maior o conteúdo em flavonoides (são compostos antioxidantes, antivirais, antibacterianos e anti-inflamatórios que podem ser encontradas em alguns alimentos). Por essa razão, o chocolate negro é mais rico em flavonoides que o chocolate de leite. Há estudos que sugerem que os flavonoides podem estar relacionados com a protecção da saúde cardiovascular.

Menos açúcares

O teor em açúcares do chocolate preto é sempre elevado, mas menos do que o do chocolate de leite. Um chocolate preto com 70% de cacau contém, em média, 30% de açúcar. Já o chocolate de leite contém, por norma, cerca de 50% de açúcar.

Mais fibra

O chocolate fornece fibra, mas o chocolate preto contém muito maior quantidade, quando comparado com o de leite. Enquanto 100 gramas chocolate de leite fornecem cerca de uma grama de fibra, a mesma quantidade de chocolate negro fornece cerca de sete gramas.

Mais sais minerais

Com excepção do cálcio próprio do leite e, por conseguinte, mais presente no chocolate de leite, o chocolate negro contém, em média, mais potássio, fósforo, magnésio, ferro, zinco e selénio.

É mais estimulante

O chocolate é composto por cafeína, substância que estimula o sistema nervoso central, o que pode fazer com que esteja mais desperto energético temporariamente. Por 100 gramas, o chocolate de leite contém 16 miligramas de cafeína. Já na mesma quantidade de chocolate negro, a quantidade de cafeína sobe para 64 miligramas. Se considerarmos que um quadradinho de chocolate tem quatro gramas, então cinco quadrados de chocolate de leite representam 3,2 miligramas de cafeína. Os mesmos cinco quadrados de chocolate negro contêm 12,8 miligramas de cafeína. Ainda assim, muito abaixo dos 88 miligramas de cafeína de uma bica, explica a Deco Proteste.