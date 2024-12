Veja as fotos da conquista da Madeira Andebol SAD na Supertaça Feminina

O Madeira Andebol SAD conquistou, esta tarde, a Supertaça de Andebol feminino, frente ao Benfica, com um triunfo de 20-18.

Nas redes sociais já são várias as manifestações de regozijo com a vitória da equipa liderada por Sandra Fernandes, das quais se destaca a de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, que diz já estar a aguardar a visita da formação madeirense na Quinta Vigia.

"Muitos parabéns à equipa feminina do Madeira Andebol SAD que venceu, hoje, a Super Taça de Portugal num jogo frente ao SL Benfica. É um regozijo e uma satisfação enormes testemunhar o vosso sucesso desportivo. Um sucesso que enche a nossa terra de orgulho. Aguardo a vossa visita na Quinta Vigia para um brinde a esta conquista. E ao futuro", pode ler-se na publicação do governante madeirense.