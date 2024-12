Uma comitiva do Madeira Andebol SAD, liderada pela sua diretora desportiva Cátia Pontes, esteve hoje no serviço de Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde fez a entrega de algumas lembranças aos doentes daquele serviço. Um gesto simbólico mas feito de valores. Excelente Madeira Andebol SAD.