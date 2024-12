Bilhetes para a Supertaça de andebol já podem ser levantados

A entrada para a final da Supertaça feminina que vai decorrer no próximo sábado, no Pavilhão do Funchal, será gratuita, mas todos aqueles que queiram marcar presença neste ponto alto do andebol português terão de levantar o seu bilhete na sede da Associação de Andebol da Madeira, situada nos Apartamentos Vale da Ajuda, Bloco B, R-c.

Os ingressos (cerca de 300) podem ser levantados dentro do horário de expediente da AAM, de segunda a sexta-feira: 9h30 – 12h30 e 14h30 – 17h30. Cada pessoa pode levar quatro ingressos.