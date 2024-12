Os andebolistas Délcio Pina e Vítor Sandoval, jogadores que esta temporda vestem a camisola do Marítimo da Madeira Andebol SAD e no caso de Vítor Sandoval, também do Académico do Funchal, estão convocados para representar os seus países no Campeonato do Mundo da modalidade, adecorrer de 16 de Janeiro e 2 de Fevereiro de 2025.

Délcio Pina irá representar Cabo Verde enquanto Vítor Sandoval irá estar na prova ao serviço de Cuba.