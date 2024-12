Tiago Berenguer conquista Internacionais Juniores de Portugal

O madeirense Tiago Berenguer fechou o ano de 2024 com mais uma subida ao pódio em provas internacionais de badminton.

Depois de recentemente ter se tornado no primeiro atleta português a conquistar uma medalha de bronze em Campeonatos da Europa de sub-19 (juniores), o jogador do Club Sports da Madeira venceu esta tarde a 16.ª edição dos Internacionais Juniores de Portugal que tiveram lugar nas Caldas da Rainha.

Depois de na ronda matinal, do dia de hoje ter vencido nas meias-finais o seu colega de selecção nacional, Salvador Batalha por 21-16 e 21-19, o jovem madeirense de apenas 16 anos de idade lutou pelo ouro, já ao início desta tarde, diante do francês Nolhan Rihouey.

No derradeiro encontro Tiago foi mais forte e festejou assim a conquista do título ao vencer por 2-0, com os parciais de um duplo 21-11.

Já na prova de pares homens, e fazendo dupla com Alexandre Bernardo, Tiago veio a alcançar o terceiro lugar do pódio após ter sido eliminado nas meias-finais diante da dupla francesa Nolhan Rihouey/Thomas Tournefier e por 21-18 e 21-12.