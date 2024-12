Militar do Exército ferido com gravidade após "incidente com arma de fogo" em Lisboa

Um militar do Exército que estava de serviço na Academia Militar, em Lisboa, ficou hoje ferido, com "prognóstico muito reservado", após um incidente com uma arma de fogo, informou aquele ramo, que vai averiguar o que se passou.

"O Exército informa que ocorreu um incidente com arma de fogo, na Academia Militar, Lisboa, ao final da manhã do dia de hoje, envolvendo um militar de serviço", lê-se num comunicado enviado às redações.

De acordo com aquele ramo, o militar foi levado para o Hospital de São José, após "estabilização no local pelo INEM".

O Exército informa que "foi aberto um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido", e que também foi notificada a Polícia Judiciária Militar.

O comunicado refere ainda que a família está a receber apoio psicológico, bem como os restantes militares de serviço.

Contactado pela Lusa, o porta-voz do Exército disse que o "prognóstico ainda é muito reservado quanto ao estado do militar" que é um homem "com menos de 25 anos", da categoria de praças.

"Aparentemente terá sido acidente com a arma de serviço, mas não sabemos o que sucedeu. Ao que consta, o militar estava sozinho", indicou o tenente-coronel Hélder Parcelas.