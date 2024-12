Banda Militar da Madeira dá concerto solidário na Sé Catedral do Funchal

Celebrando o espírito da época natalícia, a Banda Militar da Zona Militar da Madeira, vai promover na Sé Catedral do Funchal um Concerto de Natal de cariz Solidário no próximo dia 19 de Dezembro, quinta-feira, pelas 21 horas.

A iniciativa pretende, através da música, materializar a dimensão solidária do Exército, "sempre atento aos cidadãos mais carenciados e às Instituições cuja obra de caridade e assistência junto dos mais vulneráveis e na defesa do bem comum, se constitui relevante e de referência na comunidade".

O concerto, na Sé do Funchal, contará em palco com cerca de 35 músicos da Banda Militar da Madeira e a participação especial da Soprano Internacional, Rafaela Albuquerque, e do Narrador, Diogo Correia Pinto, onde "serão interpretadas as mais belas árias de Puccini e Mozart, como é o exemplo de Vissi d’Arte, Si Mi Chiamano Mimi e Dove Suono e Bei Momenti. Vão também ser interpretadas obras como Pie Jesu, Ave Maria de Caccini e Panis Angelicus, para comemorar a época Natalícia. O professor Diogo Pinto vai narrar a obra 'A Noite Antes do Natal', obra descritiva para Banda e Narrador".

O concerto é de entrada livre, no entanto condicionada aos lugares existentes e os donativos serão recebidos pela Cáritas Diocesana do Funchal.