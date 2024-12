Um morto e vários feridos em confrontos na Cisjordânia

Uma pessoa morreu e várias ficaram ontem feridas na sequência de violentos confrontos entre as forças de segurança da Autoridade Palestiniana e ativistas na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada, adiantou fonte médica.

À agência France-Presse (AFP), a fonte, que pediu para não ser identificada, indicou terem "um corpo sem vida e vários feridos" dado entrada no hospital Ibn Sina, em Jenin, bastião de ativistas palestinianos contra a ocupação israelita da Cisjordânia desde 1967.

Jenin e os campos de refugiados adjacentes albergam fações armadas que se apresentam como "resistência efetiva" à ocupação israelita, opondo-se à Autoridade Palestiniana, que coordena as questões de segurança com Israel.

Imagens da AFPTV mostraram hoje membros das forças de segurança palestinianas e viaturas blindadas a patrulhar a cidade, enquanto se ouviam tiros nas proximidades.

Em comunicado, um porta-voz das forças de segurança palestinianas -- general Anouar Rajab -- relatou uma operação lançada às 05:00 (03:00, em Lisboa) para "restaurar [a segurança] no campo de refugiados de Jenin e lutar contra os bandidos".

As tensões têm vindo a aumentar na Cisjordânia desde que a Autoridade Palestiniana deteve vários ativistas no início do mês.