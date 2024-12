Ciclista que morreu atropelado em Lisboa era presidente da Associação de Livreiros

O presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral, morreu hoje, aos 51 anos, na sequência de um atropelamento na Avenida da Índia, Lisboa, onde circulava de bicicleta, confirmou o grupo Leya, em comunicado.

"Foi com profunda e pesada tristeza que a LeYa recebeu, esta manhã, a notícia da trágica morte de Pedro Sobral, administrador das Edições Gerais, na sequência de um atropelamento", referiu a editora, em comunicado.

A notícia de um atropelamento mortal de um ciclista na Avenida da Índia, em Lisboa, tinha sido avançada de manhã por fonte da PSP.

Pedro Sobral, 51 anos, foi atropelado por uma viatura ligeira cujo condutor se pôs em fuga de seguida, apresentando-se às autoridades horas depois, acompanhado por um advogado.

No comunicado, o grupo editorial LeYa lamentou a morte do administrador, considerando que é uma perda com "danos inultrapassáveis" não apenas para todos os que trabalharam de perto com ele, mas também para aqueles que estão ligados ao setor do livro, nomeadamente editores, escritores, livreiros e leitores.

Administrador das Edições Gerais do Grupo LeYa, Pedro Sobral foi nomeado em 2021 presidente da APEL, cargo que ocupava até ao presente, depois de três anos como vice-presidente.

A LeYa garantiu que "tudo fará" para prosseguir o projeto conduzido por Pedro Sobral com a mesma convicção e entusiasmo, referindo que essa será a melhor forma de lhe prestar homenagem e expressar a sua gratidão. "O Pedro acreditava profundamente no poder dos livros e na liberdade da edição, valores com que ajudou a construir a LeYa", disse a presidente-executiva da LeYa, Ana Rita Bessa.

Pedro Sobral era licenciado em Economia e em Ciência Política pela Universidade Católica de Lisboa, tendo frequentado o Programa de Gestão Geral na Harvard Business School, nos Estados Unidos. Com um percurso inicial na área financeira e de consultoria, foi nomeado, em 2004, diretor de Marketing e Vendas no Grupo Almedina. Em 2008, entrou no Grupo LEYA, como diretor de Marketing e Conteúdo Digital, mais tarde como coordenador da Divisão Editorial e, por fim, administrador das Edições Gerais do grupo.