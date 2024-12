Mulher atropelada no Funchal

Uma mulher de 55 anos foi atropelada esta manhã junto a uma passadeira na Rua Marquês do Funchal.

A vítima queixava-se de dores nas pernas, tendo sido inicialmente socorrida por uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses que estava a passar no local e depois pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O acidente causou um forte congestionamento no trânsito, visto que a Rua 5 de Outubro ficou bloqueada e os condutores tiveram de seguir pela Rua Marquês do Funchal em direcção à Praça do Município nesta hora de ponta.