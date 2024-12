Bom dia. Até ao momento, não há registo de congestionamentos ou acidentes na via rápida. Ao contrário do que tem acontecido nos últimos dias, e pelo facto de muitas pessoas estarem de férias, verifica-se menos carros a circular.

Ainda assim, na via rápida, e de acordo com as câmaras da Vialitoral, há que ter atenção às zonas onde existe maior movimento. São exemplos disso, o Caniço, a Cancela e Santa Rita.

Já na baixa do Funchal, verifica-se algum trânsito na Avenida do Mar e na Rua Visconde Anadia sem, no entanto, provocar grandes constrangimentos aos automobilistas.