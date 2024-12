Acidente na Via Rápida deixa trânsito congestionado

Uma acidente na Via Rápida, no sublanço de Santa Luzia- Pestana Júnior, a envolver pelo menos dois veículos está a deixar o trânsito na Via Rápida congestionado.

Do sinistro, que ocorreu no sentido Ribeira Brava-Machico, não terão resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada.

O trânsito, segundo a aplicação 'Info Vias', conta uma extensão superior a 2 quilóemtros.

A ViaLitoral já se encontra no local.