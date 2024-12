Queda na Rua do Ribeirinho mobiliza bombeiros

Um homem de 80 anos sofreu, esta manhã, uma queda na Rua do Ribeirinho, no Funchal, e ficou ferido.

Com uma ferida no sobrolho, o homem foi socorrido, segundo o que foi possível apurar, num primeiro momento, por populares que estavam a passar no local.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância para o local, que realizou o transporte da vítima para o hospital.