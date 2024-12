Missa do Parto junta uma centena de pessoas na capela do Parlamento madeirense

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, "presidiu esta manhã à Missa do Parto realizada na Capela de Santo António da Mouraria, junto ao Parlamento madeirense. Tratou-se de uma iniciativa promovida pela Presidência, pelos funcionários e pelos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, que teve a participação de quase uma centena de pessoas", informa uma nota da ALRAM.

Na nota, referem que "o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou esta tradição como 'uma forma muito própria do ser madeirense'", sendo que "esta é tradição única que representa aquilo que é a Festa para os madeirenses, mas também a festa da família", acrescentou José Manuel Rodrigues.

De salientar que "a Assembleia Legislativa da Madeira possui, no seu espaço, a Capela de Santo António da Mouraria, anexa ao edifício sede. Desde 2019 que José Manuel Rodrigues recuperou o local de culto através da promoção das Missas do Parto", recorda, citando o mesmo: "É um momento de festa, de partilha e de convívio, de concórdia e de paz que eu espero que perdure no tempo."