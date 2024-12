Missas do Parto são “alegria de quem se prepara para a Festa”

“É verdadeiramente uma boa forma de começarmos as Missas do Parto”, enalteceu esta manhã o Bispo do Funchal n homilia da Missa do Parto na igreja da Nazaré, celebração que além de dominada por cânticos religiosos e músicas natalícias, voltou a ser abrilhantada com a actuação harmoniosa da Banda Militar da Madeira.

Para D. Nuno Brás, as Missas do Parto não só consolida mas também fortalece a contagiante alegria do Natal.

“Somos convidados à alegria”, afirmou, dando conta que na Madeira, “já há algum tempo”, vivemos “em modo Natal”. Mas é a partir de agora, com o arranque das Missas do Parto, que o ambiente festivo ganha mais sentido com “a alegria de quem se prepara para a Festa”.

Perante uma igreja a transbordar de gente, o prelado madeirense assegurou aos fiéis que “o Senhor alegra-se com a nossa alegria”. E mais ainda com quem celebra a fé e fortalece os laços comunitários.

“Reparte aquilo que tens” foi apelo deixado, na certeza que “a nossa grande riqueza é o ser, é aquilo que nós somos”. Para o Bispo do Funchal, “cada um de nós pode e deve dar-se a cuidar do próximo”. E porque o Natal também é tempo de generosidade, “façamos um gesto neste Natal com alguém que esteja ao nosso lado”. Assegura que essa bondade magnânima “será fonte de alegria para Deus”, e por essa razão “neste Natal damos-lhe esta prenda. Um pequeno ou grande gesto que seja capaz de alegrar alguém que esteja à nossa volta e precise dessa alegria”, concretizou.