Enchente na Nazaré no arranque das Missas do Parto

A Igreja da Nazaré foi esta manhã demasiado pequena para a grande afluência de fiéis e militares que participaram na tradicional Missa do Parto. Dedicada aos militares, pela proximidade da paróquia à unidade do Exército na Região, o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), nem a chuva que se fez sentir de madrugada, até praticamente ao início da missa (06h00), fez ‘arrefecer’ o entusiasmo das centenas de civis e militares que encheram o arranque da Festa do Natal na igreja, neste caso com celebração presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Missa/concerto que voltou a ser abrilhantada pela actuação da Banda Militar da Madeira, que reforçou e acompanhou o coro paroquial nos cânticos religiosos e nas músicas natalícias que reforçaram o ambiente festivo que predominou durante a quase hora e meia de celebração.

Entre as centenas de presentes – alguns obrigados a permanecerem no adro da igreja apinhada de gente - esteve o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, e as principais autoridades e entidades das forças militares e militarizadas e serviços de segurança.

No final da missa, ao contrário de outras paróquias, não houve tradicional animação popular no átrio da igreja, mas houve a partilha, assegurada pelo Exército, de cacau e sandes de carne de vinha d'alhos. A multidão foi convidada a descer ao auditório paroquial, prolongando assim até ao amanhecer a confraternização à volta das iguarias tradicionais da Festa.