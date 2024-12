Suécia descola dois caças após detectar bombardeiros russos sobre Mar Báltico

A Força Aérea Sueca descolou hoje dois caças JAS para assinalar a sua presença no espaço aéreo do Mar Báltico, sobre o qual as autoridades do país detetaram a presença de dois aviões bombardeiros russos.

A intervenção foi feita em conjunto com as forças da Dinamarca e Finlândia.

Segundo a agência dinamarquesa Ritzau, que citou um comunicado do Ministério da Defesa sueco, o incidente envolveu dois bombardeiros russos Tu-22 que eram escoltados por outros dois caças Su-27.

"Não é claro porque é que os quatro aviões russos estavam na região", adianta a Ritzau sobre um incidente em que os aviões russos estiveram sempre no espaço aéreo internacional, segundo o jornal sueco Aftonbladet.

Segundo esta publicação, as aeronaves da Finlândia e Dinamarca intervieram inicialmente na operação do Exército sueco, e "só quando os aviões russos se aproximaram do leste da ilha de Gotland é que o Ministério da Defesa tomou a decisão de enviar os dois JAS".

"Fomos lá para mostrar que estamos aqui e que eles não devem tentar nada. Há muito que colaboramos com os nossos parceiros finlandeses, fazemos parte da NATO e outros membros da NATO também colaboraram", disse ao Aftonbladet o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Sueca, Dennis Hedström,.