Nacional trava sócios de ‘última hora’ para o jogo com o Benfica

O Nacional, através de um comunicado, veio dar algumas informações em relação ao jogo de quinta-feira, 18 horas, com o Benfica. Alertou o clube alvinegro que “apenas os sócios do Nacional com as quotas actualizadas à data inicial do jogo (06/10/2024) terão entrada válida no estádio na próxima quinta-feira. As emissões relativas a novas adesões e os pagamentos de quotas que tenham sido realizados posteriormente apenas voltam a ter entrada garantida na jornada seguinte, a 3 de Janeiro de 2025”.

Recorda o Nacional que “a lotação deste encontro estava esgotada à data inicial do mesmo.”

Por outro lado, “os bilhetes referentes à data original mantêm-se válidos para o jogo a 19 de Dezembro, com excepção dos comercializados directamente pelo SL Benfica (Lateral Sul Nascente e ZCEAP Sul Nascente) e distribuídos pela Liga Portugal (Patrocinadores). Apenas estes foram reemitidos e novamente distribuídos, em exclusivo, pelo SL Benfica aos seus sócios e pela Liga Portugal aos seus sponsors. Para os dois sectores acima mencionados, apenas serão considerados válidos os bilhetes emitidos para 19 de dezembro de 2024.” Diz ainda o clube alvinegro, no mesmo comunicado, “ que não existem trocas e/ou devoluções” e que “para as ZCEAP Sul e Norte os bilhetes são pessoais e intransmissíveis, mediante os dados pessoais inscritos.”