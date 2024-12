Missas do Parto arrancam hoje

A Igreja Católica da Madeira dá início este domingo, 15 de Dezembro, dez dias antes do Natal, às tradicionais Missas do Parto.

A cerimónia secular, em homenagem à Virgem Maria, tem um grande peso nas tradições de Natal dos madeirenses. As Missas do Parto, originalmente, têm início 10 dias antes do nascimento do menino Jesus. As celebrações acontecem diariamente entre as 5 horas da manhã e as 19 horas em homenagem à Virgem Maria, momento que reúne milhares de madeirenses em todos os concelhos da Região.

Hoje, como habitual, a primeira de nove Missas do Partos da Igreja paroquial da Nossa Senhora da Nazaré, na cidade do Funchal, é dedicada aos militares do Regimento de Guarnição n.º 3. A cerimónia tem início pelas 6 horas e será presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o tricentésimo quinquagésimo dia do ano em que faltam 16 dias para o fim de 2024:

- 07h30 - Abertura oficial da Aldeia Natal e do Mega Presépio da autoria da Associação Refúgio das Freiras, no Curral das Freiras;

- Das 8 às 17h30 - XVI edição da Avalanche Raposeira 2024, na Calheta;

- Das 9 às 20 horas – A Câmara Municipal do Funchal promove a iniciativa ‘Natal na Praça’ no Mercado dos Lavradores com feiras temáticas, dedicadas à moda, decoração, pintura, ao artesanato, à antiguidades, gastronomia, entre outros;

- 10 horas - Taça da Madeira de Karting 2024 no Kartódromo do Faial;

- 11 horas - O JPP promove uma acção política junto à Igreja Matriz do Paúl do Mar;

- 11 e 16 horas – Concertos de Natal do Conservatório – Escola das Artes da Madeira:

11 horas - Coro Infantil na Aldeia Natal na Praça do Município;

16 horas - Concerto ‘Get Into the Swing’ na Praça da Cidade, Santana;

- 13 horas - O PS promove um Almoço de Natal com militantes e simpatizantes no Madeira Tecnopolo;

- 13 horas – A Câmara Municipal da Calheta promove um Almoço de Natal para a população sénior do concelho no Pavilhão dos Prazeres;

- 15 horas – Jogo do Campeonato de Portugal Marítimo B - Coimbrões no Complexo Desportivo do Marítimo;

- 15 horas – Jogo da I Divisão de andebol masculino Marítimo - Avanca no Pavilhão do Marítimo;

- 15 horas – Jogo do Campeonato de Portugal AD Machico - Beira-Mar no Estádio de Machico;

- 15h30 – Jogo da II Liga Marítimo – Torreense no Estádio do Marítimo;

- 17 horas - Associação Avesso apresenta ‘Brilha Natal’ no Centro Cultural John dos Passos;

- 18 horas – Concerto de Natal do DIÁRIO com a cantora portuguesa Rita Guerra e a Orquestra Clássica da Madeira sob a batuta do maestro António Lourenço no Centro de Congressos da Madeira;

- 20 horas - Gala de Navidad no Restaurante Bahia do Casino da Madeira;

- Das 15 às 17 horas - Masters do Atlântico Padel Tour - Final das 7 Etapas na Quinta do Padel.

Principais acontecimentos registados a 15 de dezembro, Dia Internacional do Chá:

1513 - É dada autorização para a construção de habitações na então Vila Nova de Andrade, levando ao nascimento do Bairro Alto em Lisboa.

1640 - D. João IV é aclamado Rei de Portugal.

1791 - São adotadas as dez primeiras emendas à Constituição dos Estados Unidos, Declaração de Direitos "The Bill of Rights", que consagram uma colecção de garantias mutuamente reforçadas de direitos individuais e de limitações aos governos federal e estaduais.

1914 - Grande Guerra de 1914-1918. A Sérvia é tomada pelas forças austríacas.

1917 - Grande Guerra 1914-1918. A Rússia assina o armistício com a Alemanha e retira-se do conflito.

1926 - É fundada, em Lisboa, a Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

1949 - A Alemanha Federal é abrangida pelo Plano Marshall.

1955 - É constituída a RTP - Radiotelevisão Portuguesa, SARL, com o capital social de 60 mil contos.

1960 - A Organização das Nações Unidas (ONU) aprova a Resolução 1542 para a Concessão de Independência aos Países e Povos Coloniais.

1961 - A Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU) rejeita a proposta da URSS para a adesão da China.

1963 - Os nove países do Mercado Comum europeu definem uma política unificada de combate à falta de petróleo.

1964 - É lançado, da Ilha de Wallops nos Estados Unido,s o primeiro satélite italiano, San Marco 1.

1976 - Por uma maioria de 94 por cento, o eleitorado espanhol aprova num referendo o programa de reformas políticas do Governo de Adolfo Suarez.

1982 - O PEV é registado oficialmente no Tribunal Constitucional com a designação "Movimento Ecologista Português - Partido Os Verdes'".

1984 - A URSS lança a primeira de duas naves que irão ao encontro do cometa Halley.

1985 - Eleições para as autarquias portuguesas dão a vitória ao PSD.

1987 - Começa, no Tribunal de Leiria, o julgamento de Vítor Jorge, autor confesso de sete homicídios, incluindo a mulher e a filha.

1999 - O dirigente timorense Xanana Gusmão recebe em Estrasburgo, França, o Prémio Sakharov dos direitos humanos do Parlamento Europeu.

2001 - Os Estados Unidos vetam uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que pede o fim da violência entre israelitas e palestinianos e condena os atos de terrorismo, sobretudo os dirigidos a civis.

2002 - Pimenta Machado, presidente do clube de futebol Vitória de Guimarães, é detido pela Policia Judiciária por suspeita de peculato.

2004 - É firmado o Acordo aduaneiro entre a Turquia e a União Europeia, deixando implícito o reconhecimento de Chipre.

2005 - Aníbal Cavaco Silva formaliza a candidatura à Presidência da República.

2006 - Entra em vigor a nova Lei da Nacionalidade, Os filhos dos imigrantes nascidos em Portugal podem adquirir a nacionalidade portuguesa.

2007 - É inaugurada a Academia Dolce Vita, centro de treinos da Académica de Coimbra, na presença do secretário de Estado da Juventude e Desporto, Laurentino Dias, e do presidente da Académica, José Eduardo Simões.

2008 - O gestor de fundos e ex-presidente do Nasdaq, Bernard L. Madoff, de 70 anos, é detido pelas autoridades federais norte-americanos com acusações de fraude que podem chegar a 50 mil milhões de dólares (cerca de 38 mil milhões de euros) e que afectam várias instituições financeiras, incluindo europeias.

2012 - O primeiro dia do referendo à Constituição egípcia, apoiada pelos islamitas, decorre num ambiente de tensão, após semanas de manifestações que por vezes degeneraram em confrontos mortíferos entre apoiantes e opositores do Presidente Morsi.

2013 - A Irlanda termina o seu resgate externo, com uma almofada de 25 mil milhões de euros e com juros abaixo dos 3,5%.

2013 - Nelson Mandela, antigo Presidente da África do Sul, é enterrado com honras militares, junto dos seus próximos na sua propriedade em Qunu, aldeia no sudeste da África do Sul.

2014 - A polícia desmantela o derradeiro acampamento dos manifestantes pró-democracia, em Causeway Bay, Hong Kong, China. Pelo menos 17 pessoas são detidas.

2017 - A agência de notação financeira Fitch retira Portugal do 'lixo' melhorando em dois patamares o 'rating' atribuído à dívida pública portuguesa, de 'BB+' para 'BBB', o segundo nível da categoria de investimento.

2017 - O primeiro contrato para a gestação de substituição em Portugal é autorizado pelo Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida.

2018 - A queda de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, no concelho de Valongo, distrito do Porto, causa a morte aos quatro ocupantes, dois pilotos e uma equipa médica, composta por médico e enfermeira.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa.

2021 - As Festas do Povo de Campo Maior, distrito de Portalegre, são classificadas como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

2022 - Fernando Santos deixa o comando técnico da seleção portuguesa, após oito anos à frente da equipa das 'quinas'. Desde 2014 na seleção portuguesa, deu os dois primeiros troféus internacionais a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

2023 - O Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegam a acordo sobre a legislação para salvaguardar a liberdade, pluralismo e independência editorial dos órgãos de comunicação social, para proteger jornalistas de interferência política. O texto aprovado "proíbe todas as formas de interferência e pressão sobre os meios de comunicação social, incluindo obrigar os jornalistas a revelar as suas fontes, aceder a conteúdos encriptados nos seus dispositivos e utilizar software para os vigiar".

