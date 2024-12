Bispo ‘não despertou’ e falhou a madrugadora Missa do Parto na Ribeira Brava

Ao contrário do previsto, o Bispo do Funchal não compareceu esta madrugada (6h) na Missa do Parto realizada na Igreja Matriz da Ribeira Brava.

A ausência de D. Nuno Brás, que acabou por surpreender tudo e todos, foi inadvertida. “Infelizmente foi um problema de despertador. Enganou-se e colocou a hora errada e quando percebeu a missa já tinha começado”, justificou a Diocese.

De acordo com testemunha presente na celebração, ainda houve compasso de espera na expectativa que o prelado madeirense pudesse comparecer, conforme programado pela própria Diocese do Funchal, mas após cerca de meia hora de cantoria, o pároco local decidiu ‘acelerar’ a Missa do Parto perante o contratempo.

Dedicada aos sítios do Muro, Moinhos e Murteira, a Missa do Parto desta terça-feira na Igreja Matriz da Ribeira Brava foi também dedicada a entidades sediadas nos referidos sítios, casos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol e Centro de Saúde da Ribeira Brava.