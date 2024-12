Missa do Parto, uma tradição secular dos madeirenses

É já no próximo domingo, 15 de Dezembro, que se inicia uma das mais emblemáticas tradições da época do Natal na Madeira: Missa do Parto.

Mas afinal o que é este culto dos católicos na Madeira e Porto Santo que perdura no tempo?



Segundo o catolicismo, a Missa do Parto têm origem na devoção mariana, sendo dedicada a Nossa Senhora e à preparação para o parto de Maria. Este ciclo de nove missas simboliza os nove meses da gravidez da Virgem Maria. Decorrem entre os dias 15 e 23 de Dezembro, culminando com a Missa do Galo que celebra o nascimento de Jesus Cristo.

Celebradas habitualmente ao início da madrugada, estas missas são um convite à reflexão e à união. Para muitos, representam também uma oportunidade de renovar laços com a família, amigos e a comunidade local.

Durante as Missas do Parto, as igrejas madeirenses enchem-se de fiéis e de cânticos característicos, conhecidos como ‘cantorias’. Estas canções, acompanhadas por instrumentos tradicionais como o bombo, as castanholas e o rajão, conferem às missas uma energia vibrante e única.

Os participantes, muitas vezes vestidos com os seus trajes típicos, envolvem-se num ambiente de celebração e de desejos de um feliz Natal.

Após a cerimónia religiosa, é habitual as pessoas reunirem-se para um momento de convívio, onde se partilham iguarias típicas da época, como o bolo de mel, broas e licores caseiros

Normalmente, a Missa do Parto começa de madrugada, a partir das 5h30 e há uma explicação para isso: pelo simbolismo da semelhança com a hora e ambiente em que Jesus nasceu.