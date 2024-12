Ponta do Sol entrega equipamentos de protecção aos bombeiros

A Câmara Municipal da Ponta do Sol entregou, esta terça-feira, novos equipamentos de protecção individual (EPI) aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

Na ocasião, Célia Pessegueiro destacou o investimento continuado que o município a que preside tem feito na segurança dos bombeiros. "Estas botas, certificadas para o combate a incêndios florestais e rurais, são parte do investimento continuado na segurança dos operacionais que prestam socorro no concelho através da dotação de meios adequados a esse serviço", disse a autarca.



Em comunicado, a autarquia refere que "os novos EPI foram entregues para suprir as necessidades de todos os elementos da corporação, incluindo os novos recrutas que nos próximos dias serão integrados no serviço dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol".

Estes novos equipamentos representam um investimento superior a sete mil euros.