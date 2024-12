Renault 5 E-Tech alia revivalismo à tecnologia

A Auto Zarco apresentou ao final da tarde de hoje o mais recente modelo da Renault – o 5 E-Tech – com que vai atacar o cada vez mais competitivo mercado dos carros eléctricos.

Na apresentação, que decorreu nas instalações da empresa, em São João, Ricardo Camacho lembrou que a marca francesa “foi das pioneiras a nível dos eléctricos, em 2012 começou com o Renault Zoe e desde então tem feito uma caminhada muito grande mas sempre com sucesso”. Só que, acrescenta, “faltava este modelo e nada melhor do que ir buscar o revivalismo dos carros antigos, transformado nestes carros novos, com muita tecnologia”.

O administrador da Auto Zarco acredita que esta nova aposta da Renault “vai ser um sucesso”, sublinhando que “o carro tem tudo: tem beleza, tem a essência dos carros antigos, mas com a tecnologia” actual.

A questão da estética, na opinião de Ricardo Camacho, “é um ponto muito a favor”, lembrando que os madeirenses sempre gostaram muito do Renault 5. Prova disso é que foram feitas 15 encomendas do Renault 5 E-Tech, sete delas efectivas, revelou o administrador, acrescentando que há muitas outras pessoas que mostraram interesse em experimentar o carro, razão pela qual espera que venha a ser um grande sucesso comercial.

O preço do 5 E-Tech está entre os 29 e os 38 mil, mas segundo o administrador da Auto Zarco para o ano irá ser comercializada uma versão mais acessível, com o preço a rondar os 25 mil euros.