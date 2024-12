Homem encontrado morto na via pública em Câmara de Lobos

Um homem com idade compreendida entre os 60 e os 70 anos foi esta tarde encontrado cadáver na via pública, junto a uma levada no Rancho, em Câmara de Lobos.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância, mas nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

O óbito foi declarado no local.

A PSP tomou conta da ocorrência.