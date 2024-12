Calheta promove XXIV Convívio de Natal para as crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico

Realiza-se, esta quinta-feira, dia 12 de Dezembro, a partir das 10h00, no Pavilhão do CDR Prazeres, o XXIV Convívio de Natal para as crianças do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico da Calheta.

"Com a participação de cerca de 750 crianças do concelho, este é um dos momentos mais aguardados das celebrações de Natal na Calheta. A festa promete ser repleta de animação, actividades lúdicas e muitas surpresas para os mais pequenos, criando memórias únicas num ambiente de alegria e partilha", indica nota à imprensa.