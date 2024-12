Brício Araújo diz que "irresponsabilidade" da oposição traz graves consequências para os madeirenses

“É de lamentar que a Madeira não tenha um orçamento aprovado para o ano 2025, […] e isso tem consequências imediatas já a 1 de Janeiro de 2025", disse Brício Araújo, durante a conferência de imprensa do Grupo Parlamentar do PSD Madeira, hoje de manhã.

O social-democrata o deixou bem claro que a irresponsabilidade dos partidos da oposição, especialmente do PS, ao criar falsas expectativas na população madeirense de que teríamos um Orçamento para 2025 aprovado, terá graves consequências para a Madeira.

Diz que embora o Governo e o PSD tenham sempre deixado claro a sua postura receptiva às opiniões das demais forças eleitas, os partidos da oposição “optaram por não ter uma discussão construtiva que nos pudesse levar à aprovação de um orçamento’’.

O deputado descreveu esta situação como ‘’preocupante’’, pois, com o actual quadro parlamentar, não foi possível chegar à discussão na Especialidade do documento, momento em que seria possível ouvir e debater as eventuais propostas dos restantes partidos.

Neste momento, o parlamentar explicou quais seriam algumas dessas consequências.

A 1 de Janeiro de 2025, nós teríamos uma redução substancial no IRS em todos os escalões, […] teríamos a redução do IRS jovem, assim como teríamos a redução máxima nas taxas de retenção na fonte no IRS das profissões liberais. Mas não só no IRS, também no IRC. Teríamos o aumento do subsídio de insularidade que ia ser pago à administração pública. Tínhamos uma verba de 120 milhões para a habitação. Tínhamos a valorização de carreiras profissionais. Teríamos o Complemento Regional ao Idoso. Tudo isto não vai acontecer porque este orçamento foi rejeitado". Brício Araújo

Posto isto, voltou a ser reiterado que o PSD lamenta "que esses mesmos partidos [da oposição] não tenham percebido a importância deste momento e não tenham tido a consciência que, por força dessa decisão, os madeirenses não terão concretizadas medidas que seriam fundamentais".

Em jeito de conclusão, deixou bem assente que o foco do PSD está nas pessoas, trabalhando incansavelmente para ser sempre a melhor solução para a Região, de forma a assegurar um futuro de progresso, estabilidade e desenvolvimento.