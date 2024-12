Bloco diz que proposta de Cafôfo é extemporânea e pouco credível

O Bloco de Esquerda (BE) considera a proposta de Paulo Cafôfo, que na RTP-Madeira desafiou JPP, PAN, IL e BE para uma coligação alargada, capaz de derrotar o PSD e Miguel Albuquerque, como “extemporânea e pouco credível".

Extemporânea porque a Assembleia Legislativa da Madeira está em plenas funções e ainda nem foi votada a moção de censura. Aliás, os ziguezagues do Chega levam a coordenadora do BE-Madeira a admitir que o partido possa voltar a mudar de posição até terça-feira, dia da votação da moção de censura.

“Pouco credível: a convergência deve fazer-se entre quem tem credibilidade de alternativa, o que não inclui partidos-satélite de Albuquerque como a IL e o PAN.”

Dina Letra lembra que estes dois foram partidos que “deram a mão a Albuquerque”, mesmo numa altura em que já eram conhecidos os casos de justiça, envolvendo os governantes e o presidente do Governo Regional.

De resto, o BE considera que quem está mesmo interessado em desenvolver uma coligação, não o anuncia publicamente antes de conversar com as potenciais partes. “Não é assim que se convoca para a conversa.”

Apesar de tudo, “o Bloco está disposto a diálogos construtivos para que a esquerda ganhe força no parlamento regional e se torne decisiva para afastar o PSD”.