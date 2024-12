PS-M critica orçamento para a Educação e dá nota negativa ao Governo

O PS-M teceu duras críticas, esta quinta-feira, ao Orçamento Regional para 2025, no que toca à Educação, atribuindo uma "nota negativa" ao Governo Regional liderado pelo PSD.

Segundo o deputado Rui Caetano, citado em nota à imprensa, a proposta de orçamento ignora medidas fundamentais para o bom funcionamento do sector, negligenciando as necessidades das famílias e dos professores.

Durante uma visita à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santo Amaro, o parlamentar apontou como exemplo o chumbo da proposta socialista que previa creches gratuitas para todas as crianças da Região.

“Esta seria uma medida fundamental para apoiar as famílias, que já têm tantos encargos”, destacou, criticando a falta de sensibilidade do Governo perante o elevado custo de vida e a crise habitacional que afeta muitas famílias madeirenses.

Rui Caetano acusou o PSD e os partidos aliados de priorizarem interesses próprios em detrimento das necessidades da população.

Professores sem resposta às reivindicações, garante PS-M

Outro ponto de crítica centra-se nas condições de trabalho e na progressão de carreira dos professores. O deputado denunciou a continuidade de situações como a perda de tempo de serviço devido a quotas de acesso em transições de escalão e a falta de medidas para combater a burocracia e o desgaste na profissão docente.

Rui Caetano também apontou falhas na vinculação de professores com três anos de serviço consecutivos aos quadros da Região, sublinhando a ausência de soluções para o crescente problema da falta de professores.