Carro furtado na Pena encontrado sem bateria

O carro de marca Honda Jazz (do ano de 2009) com a matrícula 39-IN-42 que na madrugada do passado domingo foi furtado na Pena, no Funchal, já foi encontrado.

Segundo o proprietário, a viatura foi localizada na noite de segunda-feira, no Caminho dos Saltos, abaixo da Escola Bartolomeu Perestrelo.

O automóvel apresentava alguns danos e não tinha bateria. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.