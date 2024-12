Carro danificado na Rua Saint Helier

Um carro ligeiro, com a frente totalmente arrebentada, foi encontrado esta manhã na Rua Saint Helier, na zona hoteleira do Funchal, no estado que mostra a foto.

Desconhece-se o contexto em que tal situação aconteceu, podendo tratar-se de um despiste que acabou abalroando a viatura estacionada ou da própria viatura ter-se despistado e ficado ali parada.

Refira-se que aquela é uma rua de dois sentidos, havendo uma ligeira inclinação.