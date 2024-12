Madeirense Henrique Arreiol pode estrear-se na Liga dos Campeões

Henrique Arreiol, 19 anos, foi convocado pelo treinador João Pereira para o jogo de amanhã do Sporting frente aos belgas do Brugge, encontro referente à sexta jornada da Liga dos Campões. Caso seja utilizado pelo técnico leonino, será a estreia de Arreiol na principal competição de clubes em termos mundiais.

O jovem médio madeirense, 19 anos, que começou a sua formação no Marítimo e que se transferiu para o Sporting em 2018, estreou-se recentemente pela equipa principal do Sporting, mais concretamente no jogo com o Amarante para a Taça de Portugal.