Adelino Camacho revalida título de campeão nacional de corta-mato curto

O comissário Adelino Camacho, do Comando Regional da PSP da Madeira, sagrou-se campeão nacional de corta-mato (curto), no escalão de veteranos, em mais uma prova do campeonato nacional militar que decorreu esta terça-feira, pelas 10h30, na Base Aérea N. 1, em Pêro Pinheiro (Sintra), juntando atletas do Exército, da Força Aérea, da Marinha, da GNR e da PSP.

O polícia e atleta madeirense foi o mais rápido, no escalão de veteranos, concluindo em 23,04 minutos o percurso de 5.700 metros, o equivalente a três voltas ao circuito. Apesar de soalheiro, o dia esteve particularmente frio, com temperaturas na ordem dos 8 ºC.

Com este resultado, Adelino Camacho revalida o título conquistado em 2023. O 3.º lugar no escalão de veteranos foi conquistado por outro madeirense, no caso Leonardo Diogo, do Exército. O 2.º lugar coube a um atleta da PSP, o Agente Principal, Raul Pena, do Comando de Setúbal.

Nesta prova participaram ainda outros atletas madeirenses da PSP: Sara Rodrigues e David Teixeira.