Etiópia sofre corte geral de electricidade em todo o país

A Etiópia sofreu ontem um corte geral de eletricidade em todo o país, depois de uma falha na rede energética que ainda está a ser corrigida, de acordo com os meios de comunicação estatais.

A companhia de eletricidade informou que estaria a realizar trabalhos para restabelecer a normalidade.

A Etiópia tem 120 milhões de habitantes, o que o torna o segundo país mais populoso de África, depois da Nigéria, com 200 milhões de habitantes.

O país começou a produzir eletricidade a partir da Grande Barragem da Renascença, no rio Nilo, em fevereiro de 2022; em agosto, o Governo etíope anunciou que tinha encomendado duas novas turbinas para esta nova central.

A Etiópia vende eletricidade ao Quénia, ao Sudão e ao Djibuti e assinou memorandos de entendimento, no setor da energia, com o Sudão do Sul, a Tanzânia e a região separatista somali da Somalilândia.