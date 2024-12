Um dos maiores navios de cruzeiro à vela do Mundo está no Funchal

Chegou ao porto do Funchal, ontem à noite, um dos maiores navios de cruzeiro à vela do Mundo. O 'Wind Surf' está a transportar 257 pessoas, das quais, 34 são passageiros, cumprindo uma escala de 55 horas no Funchal.

Depois de ter estado nas Caraíbas, a saída do Funchal apenas acontece na madrugada do dia 12 de Dezembro, rumo a Saint John´s e Philipsburg, em St. Maarten, onde o navio vai ficar posicionado. Antes, partiu de Lisboa, com escala em Cadiz. O regresso à Europa está previsto para o final de Março.

O navio, uma escuna de 5 mastros da 'Windstar Cruises,' é um dos maiores navios de cruzeiro à vela do mundo. Antigo 'Club Med 1', dispõe de dois motores de propulsão eléctricos, movidos por quatro grupos geradores eléctricos e a diesel também.