Cruzeiro do Funchal a Canárias no MSC Musica

A Intertours sugere-lhe dois cruzeiros até Canárias com embarque e desembarque no Funchal, desta vez a bordo no navio MSC Musica.

Com duas partidas a 13 e 22 de Novembro de 2025, estas viagens de 10 e 8 dias permitirão redescobrir e explorar este arquipélago de uma forma diferente enquanto desfruta das comodidades, ambientes sofisticados e do serviço de alta qualidade que caracteriza o MSC Musica.

Cruzeiro | MSC Musica – 8 dias do Funchal a Canárias

Preço: desde 681 Euros por pessoa

Embarque e desembarque: Funchal

Partida: 22 de Novembro de 2025

Duração: 8 dias / 7 noites

Portos de escala: Funchal, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de G. Canaria, Funchal.

Cruzeiro | MSC Musica – 10 dias do Funchal a Canárias

Preço: desde 811 Euros por pessoa

Embarque e desembarque: Funchal

Partida: 13 de Novembro de 2025

Duração: 10 dias / 9 noites

Portos de escala: Funchal, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife de Lanzarote, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Funchal.

Os valores apresentados são desde, por pessoa em cabine dupla interior, incluindo cruzeiro de 7 ou 9 noites com pensão completa, com buffet gourmet aberto das 06:00 às 02:00 horas, taxas portuárias e de hotelaria.

Não inclui: despesas de reserva, Seguro, despesas de carácter pessoal e tudo o que não estiver mencionado como incluído no programa.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

