O encontro dos 1/16 de final da Taça de Portugal em andebol masculino, inicialmente marcado para o dia 21 de Dezembro, entre o Académico do Funchal e a detentor da Taça de Portugal, o Sporting Clube de Portugal, só vai ter lugar no dia 6 de Fevereiro, às 18h45, no Pavilhão do Funchal, assim acordaram os responsáveis dos dois emblemas. Relembre-se que nesta eliminatória, no dia 21 de Dezembro, o FC Gaia recebe o Marítimo da Madeira Andebol SAD.